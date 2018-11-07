Расширена комплектация модели Volkswagen Golf R-Line

Москва, , 22:36 — REGNUM Список дополнительного оснащения для модели Golf R-Line расширил концерн Volkswagen. Об этом сообщает 7 ноября аналитическое агенство «Автостат».

Теперь для модели этой версии доступны задние фонари со светодиодами и динамическими указателями поворота, система Dynamic Light Assist для управления дальним светом, также владелец может установить цифровую приборную панель Active Info Display и водительское сидение с функцией массажа и регулировкой по 14 положениям.

Стоит отметить, что Volkswagen Golf ушёл с российского авторынка в 2016 году. Но с сентября текущего года продажи были возобновлены. Российским покупателям доступны четыре комплектации модели: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline. Модель представлена на рынке с двумя бензиновыми двигателями мощностью 125 л.с. и 150 л.с. С начала сентября в России было продано 322 машины.

Напомним также, что накануне на автосалоне в Бразилии концерн Volkswagen представил концепт компактного пикапа Tarok.

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