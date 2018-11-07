Тюнинговое ателье Ares Design анонсировало проект на базе Tesla Model S

Модена, Италия, , 22:05 — REGNUM Первый эскиз родстера на базе электрокара Tesla Model S опубликовала на своей странице в Instagram тюнинговая компания Ares Design.

Дизайнеры ателье, судя по всему, хотят попробовать создать спортивный родстер из седана Model S не дожидаясь, пока компания Tesla наладит выпуск нового Tesla Roadster: во-первых это произойдёт не ранее 2020 года, а во-вторых, стоимость этой модели будет превышать 200 тысяч доларов.

Новый проект существует пока только в виде эскиза. Судя по нему, автомобиль будет серьёзно переработан. Модель будет оборудована складывающейся крышей, механизм которой будет, по всей видимости, спрятан в багажный отсек либо на место задних пассажиров.

Всю информацию о сроках реализации проекта и стоимости тюнеры из Ares Design не сообщают.

Напомним, что руководитель компании Tesla Илон Маск представил прототип электроспорткара второго поколения Tesla Roadster осенью 2017 года. Как пояснил Маск, для его компании принципиально важно создать электрокар более динамичный, чем любой спорткар с бензиновым двигателем.

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