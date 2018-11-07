Концерн Hyundai официально представил самый дорогой кроссовер Creta

Сан-Паулу, Бразилия, , 20:54 — REGNUM Самую роскошную версию кроссовера Creta Diamond представил на автосалоне в Бразилии концерн Hyundai. б этом сообщает 7 ноября портал NJCAR.

Автомобиль с кузовом цвета «голубой металлик» укомплектован оригинальными 19-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, панорамной крышей с люком и светодиодной оптикой.

Салон отделан светлой кожей с коричневыми вставками, кроме базовой информационно-развлекательной системы, в этой модификации для задних пассажиров в подголовниках передних кресел вделаны два планшета.

Кроссовер оборудован двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 156 л. с. на бензине и 166 л. с. на этаноле. В комплектации предложена 6-ступенчатая коробка передач. Автомобиль только переднеприводный.

Creta Diamond в максимальной комплектации выпущена пока в единственном экземпляре, однако производитель не исключает выпуск модели под заказ на авторынке Южной Америки.

Ранее сообщалось о презентации концерном Hyundai концепта хэтчбека с электродвигателем Saga EV.

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