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Концерн КамАЗ проводит дорожные тесты «преемника» легендарного грузовика

Техника

Тестирование проходит в реальных условиях на трассе Москва-Уфа

Набережные Челны, Татария, 7 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  Дорожное тестирование нового грузовика начал концерн КамАЗ на федеральной трассе Москва-Уфа. Об этом 6 ноября сообщил портал «Актуальные новости».

Испытания в реальных условиях являются заключительной частью тестирования новинки.

Новый КамАЗ-54 901 в социальных сетях уже назвали преемником культового бортового грузовика КамАЗ-5320.

Стало известно, что новый КамАЗ-54 901 станет первым в семействе грузовиков модели К-5.

Большая часть внешних и внутренних деталей кузова новинки позаимствована у модели Mercedes-Benz Actros, но при этом новый КамАЗ будет оснащён новейшим дизельным турбодвигателем объёмом 12,0 литров и мощностью от 380 до 550 л. с.

Заявленный ресурс мотора составляет 1,5 млн километров при межсервисных интервалах 15 000 км.

Старт серийного производства КамАЗ-54 901 намечен на январь 2019 года. Но в конце текущего года заводом в Набережных Челнах будет выпущена опытная партия грузовиков, которая будет опробована в компании КамАЗ и в некоторых транспортных компаниях.

Напомним также, что компания КамАЗ заключила трёхлетний контракт с «Мосгортрансом», согласно которому КамАЗ поставит в Москву 596 городских автобусов.

Читайте ранее в этом сюжете: КамАЗ поставит в Москву почти 600 городских автобусов

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