Новый Lincoln Aviator получит записанные «вживую» сигналы уведомления

Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Сигналы оповещения, записанные вживую музыкантами, станут одной из особенностей нового автомобиля Lincoln Aviator, который будет представлен в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Об этом 6 ноября сообщил новостной портал Car.ru.

Концерн Ford нанял Детройтский симфонический оркестр для записи звуковых уведомлений в Lincoln Aviator. Всего музыкантами было записано несколько сотен звуковых композиций, из которых было отобрано 25. Эти эксклюзивные мелодии будут использоваться в автомобиле для информирования водителя об открытом лючке бензобака, непристёгнутых ремнях, незакрытых дверях и прочем.

Как пояснил главный дизайнер Lincoln Дэвид Вудхаус, разработчики искали звуки, соответствующие красоте этого автомобиля.

Кроме того, в оснащение нового Lincoln Aviator войдёт активная подвеска, подстраивающаяся к дорожным условиям с помощью камеры, точка доступа WiFi, беспроводная зарядка для смартфона.

Автомобиль получит двигатель EcoBoost V6 и будет построен на заднеприводной платформе.

Напомним также, что концепт своего нового среднеразмерного кроссовера Aviator компания Lincoln представила в марте текущего года в Нью-Йорке.

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