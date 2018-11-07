Российские разработчики выпустили мобильную игру про Кокорина и Мамаева?

Цитата из видео «Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве. Правда или ложь» пользователя ФАНЬКА.youtube.com

Москва, , 16:09 — REGNUM Студия разработчик Grimwood Team LLC выпустила провокационную игру Angry Chair для мобильных устройств. В новом проекте игрокам предстоит взять на себя управление футболистами, в которых явно узнаются Александр Кокорин и Павел Мамаев и бить стульями посетителей кофейни. Однако сами разработчики заявляют, что любые совпадения случайны и не указывают имена футболистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разработчики сообщают, что Angry Chair — это увлекательная игра, в которой можно избивать обычных посетителей московской кофейни в роли футболистов. Игровая механика заключается в том, что бить нужно только тех посетителей, фразы которых не нравятся футболистам. Иначе игрок рискует не набрать нужное количество очков.

Также можно заметить отсылки к российским знаменитостям: актёру Александру Невскому, журналисту Юрия Дудю и блогеру Юрию Хованскому.

«Данная игра создана исключительно в развлекательных целях и не преследует цели оскорбить кого-либо. Все персонажи вымышлены и несмотря на некоторую схожесть с медийными личностями среди персонажей нет политиков, меньшинств, чернокожих и женщин, чьи права мы бы могли задеть в том или ином случае. Мы принципиально против насилия над людьми стульями и другими незакрепленными к полу предметами», — иронизируют разработчики проекта.

Игра доступна в Google Play для устройств с операционной системой Android. Проект получил 4,8 звезды из 5 и преимущественно положительные отзывы игроков. Однако в целом пользователи считают игру достаточно пустой и не имеющей уникальных особенностей, помимо юмора и известных героев.

Стоит отметить, что игра явно является отсылкой к недавнему инциденту с участием футболистов. Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно о двух драках в центре Москвы с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В первой пострадал личный водитель сотрудницы «Первого канала» — он был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. Второй инцидент произошел в одном из кафе Москвы, где у спортсменов произошел конфликт с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

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