Вывод о некорректной работе приборов Boeing 737 MAX — преждевременный

Москва, , 13:58 — REGNUM У новейшей модели Boeing 737 MAX 8 и до катастрофы в Яванском море были зафиксированы проблемы с прибором, показывающим скорость полета, напоминает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Американская компания Boeing намерена направить операторам моделей 737 Max предупреждения о возможности сбоя во время полета, основанные на предварительных результатах проверки крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии.

«После крушение Boeing 737 MAX 8 в Яванском море это предупреждение, безусловно, не то что нужно, а просто необходимо. У новейшей модели и перед катастрофой было зафиксировано четыре случая проблемы с прибором, показывающим скорость полета.

Но считать, что крушение Boeing 737 MAX 8 было связано именно с неверной работой датчика, было бы преждевременным. Нельзя исключать и внешнее воздействие, ведь эта модель Boeing считается одной из самых надежных в мире.

Полное заключение будет сделано после анализа содержимого бортовых самописцев (второй еще не найден), а пока компания Boeing поступает правильно, пытаясь решить любые возможные проблемы со своей стороны».

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