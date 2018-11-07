В Милане состоялся показ обновлённого спортбайка BMW S1000RR

Милан, Италия, , 13:59 — REGNUM Дебют нового двухколёсного спортбайка S1000RR от концерна BMW состоялся в рамках мотосалона EICMA 2018 в Милане. Об этом сообщил 6 ноября журнал «Авторевю».

Это уже третья генерация мотоцикла S1000RR. От предыдущих моделей новинка отличается полностью переработанным четырёхцилиндровым двигателем с жидкостной системой охлаждения, максимальная мощность которого составляет 207 л. с.

Кроме того, спортбайк получил новую облегчённую раму FlexFrame и подвеску с измененной геометрией. Также уменьшился вес мотоцикла: сейчас он составляет 197 кг, тогда как предыдущая версия была тяжелее на 10 кг и весила 207 кг.

Производитель за дополнительную плату будет устанавливать электронную подвеску DDC нового поколения. Кроме того, мотоцикл оснащён четырьмя режимами движения («Дождь», «Дорога», «Динамичный», «Гонка»), новой программой управления АБС, регулировкой амортизаторов.

Приборная панель байка представляет собой дисплей диагональю 6,5 дюймов.

О старте продаж новинки и о ценах на неё концерн BMW пока не объявлял.

Ранее ИА REGNUM сообщало о концепте Saga EV, представленном на автосалоне в Бразилии южнокорейским концерном Hyundai.

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