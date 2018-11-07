ОДК представила новейший двигатель для Ми-171А2 на Airshow China 2018

Чжухай, Китай, , 13:29 — REGNUM Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) представили выставке Airshow China 2018 в Китае новейший турбовальный двигатель ВК-2500ПС-03, применяемый в вертолётах Ми-171А2 и самых последних модификациях вертолетов типа Ми-8/17. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

Выставка Airshow China 2018 проходит в китайском городе Чжухай с 6 по 11 ноября. Планируется, что после её завершения оснащённый двигателем ВК-2500ПС-03 вертолёт отправится в демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии.

Представленный в Китае двигатель, сообщили в пресс-службе, является новейшей модификацией двигателя ВК-2500 с улучшенными характеристиками. В нем применяется современная российская цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC, а также предусмотрена противопомпажная защита, которая исключает возможность отказа двигателя из-за мощных потоков воздуха и других изменений окружающей среды.

С 2017 года двигатели этого типа серийно производятся предприятием-разработчиком АО «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

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