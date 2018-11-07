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Украина разработала летающий боеприпас

Техника

Боеприпас представляет собой БПЛА, в корпусе которого находится боеголовка с тремя килограммами взрывчатого вещества

Киев, 7 ноября 2018, 13:26 — REGNUM  Украинская государственная компания «Спецтехноэкспорт» представила видео, на котором показаны испытания нового боеприпаса RAM. Боеприпас представляет собой беспилотный летательный аппарат, в корпусе которого находится боеголовка с тремя килограммами взрывчатого вещества.

Анонсируется, что этот барражирующий боеприпас может поражать большинство целей на поле боя. Максимальный взлетный вес БПЛА составляет восемь килограммов. Длина его — 178 сантиметров, размах крыльев — 230 сантиметров. Беспилотник запускается с помощью катапульты. Оснащен электродвигателем.

Электродвигатель позволяет ему находиться в воздухе до сорока минут и двигаться с крейсерской скоростью до 70 километров в час. При поражении цели БПЛА может разгоняться до 150 километров в час.

Цель аппарат отслеживает с помощью камеры, имеющей высокое разрешение и десятикратное увеличение. Управление происходит с земли оператором, оснащенным компьютером. Дальность поражения целей доходит до 30 километров, вероятность отклонения от цели составляет не более двух метров.

Применение барражирующих боеприпасов ставит вопрос о необходимости наличия системы ПВО для бронетехники и других транспортных средств.

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Вооруженные силы Украины
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