Концерн Hyundai представил в Бразилии концепт электрокара Saga EV

Сан-Паулу, Бразилия, , 13:25 — REGNUM Концепт хэтчбека с электродвигателем представил на автосалоне в Бразилии южнокорейский концерн Hyundai. Об этом 7 ноября сообщает журнал «Авторевю».

Электромобиль получил название Saga EV. В его основе, как утверждают специалисты, платформа кросс-хэтчбека Hyundai HB20X, популярного на бразильском авторынке. Но при этом Saga EV превосходит по габаритам исходник.

Длина концепта 4 028 мм против 3 900 мм у HB20X, а колёсная база увеличена на 60 мм (с 2500 до 2560 мм). Интерьер электрокара был скрыт от зрителей.

Представленный на выставке концепт оснастили электромотором мощностью 204 л. с. Этот же двигатель устанавливается на серийную модель Hyundai Kona Electric. Заряда аккумуляторов хватает на 470 км.

Цель показа концепта — изучение интереса к электрокарам в Бразилии. Серийно Saga EV с электромотором выпускаться не будет, т. к. для массового производства электромобилей в Бразилии нет ни законодательной базы, ни инфраструктуры, ни потребителей.

Автомобиль пойдёт в серийное производство с бензиновым двигателем объёмом 1,0 и 1,6 л. Выпускаться модель будет только в странах Южной Америки.

Ранее сообщалось о представленном на автосалоне в Бразилии концепте пикапа Tarok концерна Volkswagen. Модель будет запущена в серию в ближайшее время.

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