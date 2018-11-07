Береговая охрана США «вооружится» пистолетом для страйкбола

Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Береговая охрана США собирается закупить пистолеты для страйкбола марки SIG AIR Pro Force P229. Об этом сообщает новостной ресурс Task and Purpose. Этот пистолет 40 калибра служба собирается использовать как вариант учебного оружия.

Данный пистолет разработан как точная копия пистолета Sig Sauer P229. Он полностью соответствует ему по внешнему виду, весу, а также с точки зрения баланса и обращения с ним.

По мнению конструкторов SIG AIR Pro Force P229, оружие спроектировано и изготовлено в соответствии со стандартами пистолетов SIG по точности, качеству и надежности. Он дает возможность курсантам и военнослужащим Береговой охраны США практиковать обращение с оружием, проводить стрелковые тренировки в различных условиях близких к реальности, т.к. изделие имеет тот же внешний вид, как и боевой пистолет P229.

Компания Sig Sauer отмечает, что этот учебный пистолет использует полуавтоматический режим стрельбы с газовой отдачей, предназначенный для имитации выстрела из традиционного огнестрельного оружия, и ориентирован на создание тех же ощущений и интенсивности реальной боевой ситуации.

По мнению ряда военных экспертов, закупка данного учебного оружия для Береговой охраны США уже не имеет смысла, так как принято решение принять на вооружение службы пистолет Sig Sauer P320.