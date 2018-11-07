В Калининграде стартовало производство второго поколения кроссовера BMW X4

Калининград, , 12:33 — REGNUM Серийное производство автомобиля BMW X4 второго поколения стартовало на калининградском заводе «Автотор», сообщило 7 ноября агенство НИА-Калиниград.

На сегодняшний день выпускается две модификации кроссовера: Х4 xDrive20d и Х4 xDrive30d. Данные модификации оснащены дизельным двигателем объёмом 2 и 3 литра.

В ближайше время будет освоен выпуск ещё двух модификаций модели с 2-х и 3-х литровыми бензиновыми двигателями.

Все выпускаемые модели будут в исполнении для стран с холодным климатом.

Перед началом выпуска на предприятии был проведён аудит, по результатам которого был отмечен высокий уровень выпускаемой продукции.

ранее сообщалось, что концерн BMW к 2021 году представит электромобиль i4. Ожидается, что запас хода автомобиля составит 700 км.

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