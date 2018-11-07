До и после: эксперты сравнили графику Warcraft III и её новой версии

Ирвайн, США, , 11:25 — REGNUM На ежегодной игровой выставке Blizzcon в Калифорнии компания Blizzard анонсировала Warcraft III Reforged — ремастер (обновлённая, улучшенная версия) популярной стратегии Warcraft III. Игра сразу стала поводов для обсуждения в игровом сообществе. YouTube-канал Candyland, посвящённый анализу видеоигр с точки зрения графики, представил видеоролик, демонстрирующий сравнение оригинальной игры и её ремастер-версии.

Команда Candyland сообщает, что в обновлённой версии изменятся не только общий уровень графики и модели персонажей. Эксперты продемонстрировали одну из новых особенностей Warcraft III Reforged — персонажи игры теперь могут демонстрировать эмоции при помощи мимики. Рассмотреть весь спектр лицевых анимаций можно при помощи максимального приближения камеры, которое было улучшено. Также для ремастер-версии полностью перерисовали все кинематографические заставки игры.

Кроме того, разработчики из компании Blizzard сообщали, что помимо графической части, в игре изменится расположение и внешний вид некоторых локаций, чтобы сделать их ближе к современному состоянию в World of Warcraft.

Напоминаем, что Warcraft III — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени с элементами RPG (ролевой игры). Разработана компанией Blizzard Entertainment при поддержке Vivendi Universal и выпущена в июле 2002 года. Warcraft III была одной из наиболее ожидаемых игр: более 4,5 миллионов предварительных заказов и более одного миллиона копий игры, проданных менее чем за месяц, что сделало её самой быстро распродаваемой PC-игрой на момент 2002 года. Она была встречена множеством положительных рецензий, а часть изданий отметили игру титулами «Лучшая игра года» и «Лучшая стратегия года». Также игра получила высокие оценки у игроков.

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