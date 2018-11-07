Компания Volkswagen представила концепт нового компактного пикапа

Сан-Паулу, Бразилия, , 11:39 — REGNUM Концепт нового компактного пикапа Tarok представил концерн Volkswagen на автосалоне в бразильском городе Сан-Паулу, сообVolkswagenщил 6 ноября журнал «За рулём».

Tarok разработан на модульной платформе MQB, который используется также для кроссовера Volkswagen Tiguan. Многие технические решения также позимствованы у этой модели.

Концепт оснащён двигателем 150 л. с., который может работать на чистом этаноле и на бензоэтанольной смеси. Такой вид топлива наиболее часто используется в странах Южной Америки и, в частности, в Бразилии, где в близжайшее время планируется запустить серийный выпуск Volkswagen Tarok.

В компании Volkswagen заметили, что выпуск новейшего пикапа будет со временем представлен не только в Бразилии, но и в других странах мира.

Стоит отметить, что на российском рынке рост продаж автомобилей Volkswagen за десять месяцев текущего года составил 21% в сравнении с таким же периодом 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи Volkswagen в России выросли на 21%