«День N7»: фанаты Mass Effect отмечают праздник, посвящённый игре

Эдмонтон, Канада, , 10:47 — REGNUM 7 ноября фанаты игровой серии Mass Effect празднуют «День N7» — праздник, посвящённый игре и её миру. В честь этого события, поклонники игры выпустили пять крупных модификаций, дополняющих игровой процесс Mass Effect 3, сообщает PCGamer.

Первая модификация называется Priority Earth Overhaul Mod. Она сильно видоизменяет последнюю сюжетную миссию Mass Effect 3, добавляя в неё новых противников, улучшенный искусственный интеллект и несколько полностью озвученных игровых видеороликов.

Модификация Expanded Galaxy Mod дополняет и улучшает всю игру в целом. Она добавляет новые миссии, оружие, броню и «чинит» некоторые ошибки оригинальной игры.

Модификации Omega и Ark добавляют новый контент к мультиплеерной составляющей игры.

Последняя крупная модификация, Spectre Expansion Mod, улучшает терминалы Спектра и Серого Посредника (особая игровая возможность в Mass Effect). Также при помощи модификации была увеличена игровая карта и добавлено крупное новое задание.

Напоминаем, что N7 — код, присваиваемый лучшим бойцам сил Альянса в видеоигре Mass Effect. Также N7 может читаться как November 7 (7 ноября), именно в этот день компания Bioware объявила официальный праздник вселенной Mass Effect в 2012 году. Каждый год в день N7 компания Bioware выпускала крупные внутриигровые обновления и проводила различные события. Сегодня студия концентрируется в основном на разработке нового проекта — Anthem, поэтому в «День N7» игра модифицируется только стараниями игроков.

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