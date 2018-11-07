«Бро-культура»: сотрудницы обвиняют Riot Games в гендерной дискриминации

Лос-Анджелес, США, , 10:32 — REGNUM Сотрудницы компании Rtot Games оформили классовый судебный иск против своего работодателя, обвиняя компанию в гендерной дискриминации. Мелани МакКракен и Джессика Негрон также заявили о харассменте и враждебной рабочей среде в Riot Games, сообщает Kotaku.

Джессика Негрон, теперь уже бывшая сотрудница компании, сообщила, что некоторое время исполняла обязанности предыдущего руководителя. При этом она не получила полагающейся компенсации за то время, что студия искала сотрудника-мужчину на эту должность. После того как Негрон покинула студию, она получила меньше половины той суммы, что получали другие руководители на той же должности.

Мелани МакКракен, сотрудница Riot Games, заявила, что ей неоднократно отказывали в повышении. Свой отказ вышестоящие работники организации высказывали в выражениях, указывающими на том, что они «видят женщин не более, чем ассистентами». Из-за жалоб, МакКракен перевели в другой регион. После того, как её бывший руководитель также перешёл в новый офис, он поставил её перед выбором: ещё раз сменить регион или быть уволенной.

Сотрудницы составили классовый иск, требующий покончить с дискриминацией и выплатить необходимую сумму ущерба пострадавшим.

Напоминаем, что это не первое обвинение в адрес компании Riot Games касательно гендерной дискриминации и сексистской рабочей культуры. Три месяца назад сотрудницы компании массово подавали жалобы на неподобающие рабочие условия. Сообщалось, что в компании образовалась своя «бро-культура», которая выражалась в различных рабочих аспектах: от манеры общения с сотрудниками-женщинами до правил приёма женщин на работу. Также студию обвиняли в сокрытии обвинений и непринятии жалоб сотрудников всерьёз.

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