Boeing поставит 2000-й самолет на китайский рынок до конца года

Чжухай, Китай, , 09:49 — REGNUM Компания Boeing поставит свой 2000-й самолет в Китай в течение года, сообщил крупнейший американский производитель самолетов во время 12-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставки, которая открылась 6 ноября в городе Чжухае в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

«Боинг» поставил китайским авиакомпаниям 153 самолета за первые три квартала 2018 года, отметил вице-президент компании по продажам в Северо-восточной Азии Рик Андерсон. От отметил, что количество самолетов, доставленных в Китай в течение шести последовательных лет держалось на отметке более 140 машин, что отражает серьезный спрос на авиационном рынке Поднебесной.

Напомним, что в 1972 году Китай заказал 707 самолетов компании Boeing, после чего и началось присутствие американской компании на китайском рынке. Тысячный самолет был поставлен в Китай в марте 2013 года, что сделало Китай первым иностранным рынком в мире, получившим тысячу машин.

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