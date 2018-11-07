Ракета «Чанчжэн-8» станет конкурентным решением коммерческих пусков Китая

Гуанчжоу, Китай, , 08:49 — REGNUM Китай разрабатывает среднюю ракету-носитель нового поколения «Чанчжэн-8», которая будет запущена в космос уже к 2020 году, сообщает 8 ноября газета «Жэньминь жибао».

Ракета предназначена для того, чтобы ответить на растущий спрос на вывод спутников на среднюю и высокую орбиту в коммерческом секторе, а также позволить усовершенствовать услуги китайский коммерческих пусков, заявил ведущий инженер проекта Сун Чжэнюй на 12-й Китайской международной авиационной и авиакосмический выставке 6 ноября в городе Чжухае, провинции Гуанчжоу.

Ракета разрабатывается Исследовательским институтом технологии ракетостроения КНР. Ожидается, что она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту грузы весом от 3 до 4,5 тонн.

При умеренной стоимости, коротком цикле предпусковой подготовки и адаптивности к погодным условиям и различным географическим точкам запуска ракета должна стать конкурентным решением на международном рынке запуска космических спутников, полагает Сун.

Как сообщало ИА REGNUM, первые запуски ракет-носителей на жидком топливе «Чанчжэн-6А», «Чанчжэн-7А», а также включая упомянутую «Чанчжэн-8» запланированы на 2020 год.

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