В РФ провели испытания вертолета Ансат с системой аварийного приводнения

Чжухай, Китай, , 08:11 — REGNUM Холдинг «Вертолеты России» завершил испытания вертолета Ансат с системой аварийного приводнения, сообщили 7 ноября в пресс-службе компании.

Отмечается, что сейчас система аварийного приводнения находится на этапе сертификации, а по окончании работ Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения. Система аварийного приводнения позволяет держаться вертолету на воде порядка 30 минут и предназначена для спасения жизней пассажиров и экипажа.

Напомним, холдинг «Вертолеты России» впервые представил натурные образцы Ансата на азиатской выставке в китайском Чжухае — Airshow China 2018.

Авиакосмический салон проводится при поддержке властей Китая и китайских госкомпаний. Российская экспозиция станет одной из самых масштабных. Свою продукцию на ней представят более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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