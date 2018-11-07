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В РФ провели испытания вертолета Ансат с системой аварийного приводнения

Техника

Система позволяет держаться вертолету на воде порядка 30 минут

Чжухай, Китай, 7 ноября 2018, 08:11 — REGNUM  Холдинг «Вертолеты России» завершил испытания вертолета Ансат с системой аварийного приводнения, сообщили 7 ноября в пресс-службе компании.

Отмечается, что сейчас система аварийного приводнения находится на этапе сертификации, а по окончании работ Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения. Система аварийного приводнения позволяет держаться вертолету на воде порядка 30 минут и предназначена для спасения жизней пассажиров и экипажа.

Напомним, холдинг «Вертолеты России» впервые представил натурные образцы Ансата на азиатской выставке в китайском Чжухае — Airshow China 2018.

Авиакосмический салон проводится при поддержке властей Китая и китайских госкомпаний. Российская экспозиция станет одной из самых масштабных. Свою продукцию на ней представят более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Авиастроение
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