В Иране испытали новые системы ПВО отечественного производства

Тегеран, , 22:31 — REGNUM В Иране на учениях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Велаят 97» испытали систему противовоздушной обороны «Хордад-3» и зенитно-ракетный комплекс «Талаш», разработанные и произведенные иранским военно-промышленным комплексом, сообщает 6 ноября информагентство Mehr.

По информации агентства, новый зенитно-ракетный комплекс «Талаш» был испытан в составе системы ПВО «Хордад-3», обнаружившей и поразившей цель выпущенными из ЗРК «Талаш» ракетами «Сайад-3».

Уточняется, что в ходе тестирования были обнаружены и поражены четыре воздушные цели.

Кроме того, иранское агенство IRNA утверждает, что на учениях также применялись ракеты «Шаламче» комплекса ПВО средней дальности «Табас».

В военных учениях ПВО «Велаят 97» задействованы силы КСИР, специальные военно-воздушные войска и части регулярной иранской армии.

Стоит отметить, что впервые зенитно-ракетный комплекс «Талаш» был испытан в декабре 2016 года. По имеющимся в открытых источниках данным, в составе этого комплекса используется только один зарубежный элемент — российский радар от комплекса ПВО С-200. Ракета «Сайад-3», которой комплектуется этот комплекс, производится в Иране и способна поражать воздушные цели на дальности до 120 км.

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