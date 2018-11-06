Минпромторг планирует запустить тесты беспилотных автомобилей в 2019 году

Москва, , 18:13 — REGNUM Провести тесты беспилотных автомобилей на автодорогах Москвы и Татарстана с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года предлагает Минпромтог РФ, проект соответствующего постановления размещен 6 ноября на сайте ведомства.

«Провести на территориях города Москвы и республики Татарстан эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года», — говорится в проекте постановления.

За время тестирования планируется получить результат опытной эксплуатации беспилотных автомобилей с участием Минпромторга, МВД, ГЛОНАССА, ФГУР НАИМ и производителей беспилотных авто и представить соответствующие доклады правительству РФ.

Для обеспечения безопасности во время испытаний на пассажирском сидении авто-беспилотника будет находиться контролирующий его человек-оператор. Также компании, участвующие в проекте, обязаны застраховать свой беспилотный автомобиль на сумму не менее 10 млн рублей на случай ущерба. Кроме этого у компании должно быть не менее 100 млн рублей уставного капитала. Последнее обстоятельство, по мнению экспертов, делает проект выгодным только для крупных компаний.

Отметим, в России разработкой беспилотных автомобилей занимаются КАМАЗ, Volgabus, ГАЗ и компания Яндекс.