Внедрением беспилотных авто в РФ надеются сократить число аварий

Москва, , 17:47 — REGNUM Рано или поздно беспилотные автомобили станут обычным явлением на российских дорогах, считает директор по операциям логистической компании «ДАКСЕР» Павел Богданов. Об этом он заявил 6 ноября ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Москве и Татарии запущен эксперимент по использованию первых беспилотных автомашин.

«Разработками в области создания беспилотных транспортных средств, готовых к реальному применению на дорогах общего пользования, занимаются уже давно, — сказал Богданов. — Свои технологии уже представили крупнейшие концерны и технологические компании. Безусловно, рано или поздно мы придём к тому, что автономные транспортные средства будут обычным явлением на дорогах, однако я не думаю, что это произойдёт в ближайшем будущем».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что беспилотные транспортные средства должны повысить уровень безопасности, хотя на первых этапах тестирования такой техники необходимо присутствие опытного водителя.

«Во многих странах отмечается дефицит профессиональных водителей, — добавил Богданов. — Повсеместное внедрение беспилотников сможет решить проблему с нехваткой опытных кадров».

Ещё одним немаловажным аспектом, по его мнению, является нормативная база.

«Необходимо внести в законодательство поправки о том, кто будет нести ответственность в случаях дорожно-транспортных происшествий с участием автопилотируемых ТС (транспортных средств)», — призвал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя отдела методов, процессов и инноваций FM Logistic Дениса Бэнэвиза, беспилотный режим для российских автотранспортных средств, может быть доступен только на трассах, в то время как за преодоление некоторых сложных отрезков маршрута должен уже отвечать опытный водитель.

«Потенциально беспилотные грузовики могут помочь рынку справиться с этим дефицитом водителей, — признал Бэнэвиз. — Также использование беспилотников может со временем улучшить рабочие условия водителей: сейчас они месяцами работают вдали от дома, а когда-нибудь смогут оставить самые дальние маршруты беспилотным грузовикам».