Модель LADA Largus стала дороже на 6 тысяч рублей из-за «ЭРА-Глонасса»

Тольятти, Самарская область, , 17:36 — REGNUM Стоимость всех версий модели автомобиля LADA Largus от «АВТОВаза» стала дороже на 6 тысяч рублей из-за появления системы «ЭРА-Глонасс» в качестве обязательной опции, прайс-лист с обновленными ценами на LADA Largus размещен 6 ноября на официальном сайте российского автопроизводителя.

Теперь стоимость LADA Largus в версии фургон составит от 540 900 до 635 800 рублей, кросс-версия автомобилы будет стоить в пределах 720 900−745 900 рублей, а универсал «Ларгус» — 570 900 — 716 400 рублей. До момента, когда опция «ЭРА-Глонасс» стала обязательной, она устанавливалась за отдельную плату и её стоимость составляла как раз 6 тысяч рублей.

Отметим, ранее цены на все версии автомобиля LADA Largus были подняты «АВТОВазом» на 10 тысяч рублей 1 октября и тогда причины такого подорожания не разъяснялись.