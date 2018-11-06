Китай показал новую новую противокорабельную ракету малой дальности

Пекин, , 17:22 — REGNUM Китайский военно-промышленный комплекс показал новую отечественную баллистическую противокорабельную ракету CM-401 малой дальности, предназначенную для береговых батарей и эсминцев проекта «055», сообщает 6 ноября издание The Drive.

Ракета CM-401 была представлена на стенде корпорации аэрокосмической науки и промышленности Китая (CASIC) на авиасалоне в городе Чжухай. Китайские власти уже заявили, что могут поставлять новую ракету на экспорт.

Новая китайская ракета по своим габаритам сравнима с российским комплексом «Искандер-М». Дальность поражения целей заявляется в диапазоне от 14 до 290 км.

Разработчики сообщили, что пусковая установка позволяет одновременно запускать две ракеты по разным целям или две ракеты по одной цели, но по разным траекториям. тактико-технические характеристики нового оружия позволяют ему уверенно поражать крупные морские объекты вплоть до авианосцев.

Издание утверждает, что новые ракеты позволят Китаю более плотно контролировать Восточно-Китайское море, где расположена спорная зона, на которую претендуют сразу несколько стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ракеты малой и средней дальности являются одним из главных военно-политических аргументов Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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