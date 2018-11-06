РФ не готова к «повсеместному внедрению беспилотных автомобилей»

Москва, , 17:19 — REGNUM В РФ пока ещё рано говорить об успешном и массовом внедрении беспилотных технологий, полагает IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин. Об этом он заявил 6 ноября ИА REGNUM, комментируя новость о том, что на дорогах в РФ, пока в качестве эксперимента, появятся беспилотные автомобили.

«Не готовы ни производители, ни потребители, и самое главное — нет соответствующей законодательной базы, — уверен Тимонин. — Говорить об экономической выгоде использования коммерческого автопилотируемого транспорта тоже пока не приходится».

По мнению эксперта, для повсеместного распространения автопилотов нужны отработанные алгоритмы принятия решений, эффективные средства мониторинга окружающей обстановки, высокоточные картографические сервисы, быстрые каналы связи.

«Кроме того, для безопасного, эффективного и коммерчески выгодного использования беспилотников просто необходима качественная дорожная инфраструктура, — добавил Тимонин. — Трассы должны быть оснащены «умными» светофорами, знаками, перекрёстками и обеспечивать высокоскоростной доступ в сеть».

Напомним, как сообщил 6 ноября «Коммерсантъ», первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте 2019 года. Соответствующий эксперимент пройдёт в Москве и Татарии. Уточняется, что это будут «высокоавтоматизированные автомобили», за рулём которых расположится страхующий водитель, не вмешивающийся в управление.

Экспериментальный проект продлится три года, и доступ к нему получат только компании с уставным капиталом в 100 млн руб., причем каждую участвующую в эксперименте машину надо будет застраховать на 10 млн руб.