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Билл Гейтс представил высокотехнологичный унитаз

Техника

Гейтс считает, что такой приспособление будут покупать домохозяйки

Вашингтон, 6 ноября 2018, 17:21 — REGNUM  Американский предприниматель Билл Гейтс представил проект унитаза, который работает без подключения к канализации и использования воды. Презентация состоялась на выставке Reinvented Toilet Expo в Китае, сообщает The Seattle Times.

Унитаз, разработанный Фондом имени Билла Гейтса, использует несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение. Для демонстрации устройства Гейтс вышел на сцену с банкой человеческих фекалий. Предприниматель отметил, что в таком количестве может содержаться до 200 триллионов ротавирусных клеток, 20 миллиарда бактерий Шигеллы и 100 тыс. яиц паразитического червя.

Концепцию унитаза вскоре передадут производителям для тестового выпуска на рынок — сначала они появятся в школах и многоквартирных домах. Гейтс сообщил, что цена подобных устройств составит $500 за штуку. По мнению миллиардера, домохозяйки будут также активно покупать унитазы с химикатами, как в конце XX века покупали компьютеры от Microsoft.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,3 миллиарда человек по всему миру до сих пор не имеют доступа к основным средствам санитарии. Это может вызывать такие болезни, как холера, диарея и дизентерия, которые убивают сотни тысяч людей каждый год.

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