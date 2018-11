Ролевое фэнтези и боевик: подробности Path of Exile и Honk Kong Massacre

Гонконг, Китай, , 14:34 — REGNUM Две студия разработчика на своих официальных YouTube-каналах представили видеоролики, посвящённые своим игровым проектам. Студия Grinding Gear Games представила релизный трейлер популярной ролевой игры Path of Exile, приуроченный к выходу проекта на Playstation 4. Шведская студия Vreski Games, в свою очередь, поделилась роликом игрового процесса нового шутера (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) The Honk Kong Massacre.

Студия Grinding Gear Games официально объявила, что популярная многопользовательская ролевая игра Path of Exile выйдет на PS4. Трейлер, посвящённый выходу игры на новой платформе, демонстрирует, что игра сохранит все особенности компьютерной версии и будет поддерживать кооперативное прохождение на шесть человек. Релиз Path of Exile состоится до конца 2018 года, точная дата пока неизвестна.

Path of Exile — многопользовательская компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная и выпущенная компанией Grinding Gear Games для Windows в 2013 году, также в 2017 году была выпущена версия для игровой приставки Xbox One. С точки зрения игрового процесса Path of Exile очень схожа с серией Diablo: игроку предлагается исследовать процедурно-сгенерированные подземелья фентезийного мира, используя различное оружие и навыки для уничтожения многочисленных врагов.

Шведская студия Vreski Games, состоящая из двух человек, представила новое видео игрового процесса своего проекта The Honk Kong Massacre. Игра представляет собой шутер с видом сверху, содержащий множество персонажей-убийц и сражений с использованием различных видов оружия. Также главный герой проекта владеет рядом уникальных навыков, которые помогают ему избежать столкновений с противниками: он может замедлять время, прыгать и уклоняться. Геймеры отметили сходство проекта с игрой Hotline Miami, тепло встреченной критиками.

Сюжет The Honk Kong Massacre разворачивается в Гонконге, в 1992 году. Игрокам предстоит управлять бывшим полицейским, который мстит китайским триадам за убийство своего напарника. Разработчики сообщают, что игра вдохновлена кинокартинами режиссёра Джеймса Ву. Релиз проекта назначен на конец 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пошаговая война и хоррор-комедия: подробности Phoenix Point и Phantom Hall