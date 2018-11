На разработчиков Maid of Sker хотят подать в суд за «дома с привидениями»

Бриджент, Великобритания, , 14:04 — REGNUM Этой осенью британская студия разработчик Wales Interactive анонсировала стелс-хоррор (ужастик с возможностью скрытного прохождения) Maid of Sker, вдохновлённый знаменитым британским «домом с привидениями» Sker-House. Владелец особняка узнал о выходе игры и собирается подать на разработчиков в суд, сообщает портал Eurogamer.

Sker-House, расположенный неподалёку от города Бриджент, долгое время был местной достопримечательностью. Последние несколько лет особняк закрыт для посещений, а его территория огорожена. Владелец особняка узнал о разработке игры из публикации в Instagram, содержавшей фотографии его собственности и пригрозил Wales Interactive судом за привлечение нежелательного внимания к дому.

Разработчики игры признали свою ошибку и сообщили, что запуск игры действительно может привлечь к особняку слишком много внимания, в частности, со стороны блогеров и «охотников за привидениями». Поэтому команда Wales Interactive убрала из своих анонсов все реальные фотографии Sker-House и снизила все возможные упоминания достопримечательности. Однако представители студии сообщили, что легенды вокруг знаменитого «дома с привидениями» являются современным фольклором, который студия в праве использовать. Также разработчики отметили, что основное действие игры развернется не в самом особняке, а на окружающей его территории, что также не противоречит никаким правилам.

Напоминаем, что Maid of Sker — видеоигра в жанре стелс-хоррор, разработанная компанией Wales Interactive. Игрокам предстоит взять на себя управление Томасом Эвансом, молодым человеком, пытающимся спасти свою возлюбленную от деспота-отца. Герой не умеет сражаться и использовать оружие, поэтому для прохождения геймерам придется использовать укрытия и всевозможные уловки. Maid of Sker выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в третьем квартале 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Зомби и дом с привидениями: подробности Graveyard Keeper и Maid of Sker