Система IBM для дополненной реальности предупредит людей об опасных местах

Нью-Йорк, США, , 10:09 — REGNUM Компания IBM решила запатентовать систему для дополненной реальности, которая позволит пользователям соответствующих устройств избегать нежелательных мест. Об этом 5 ноября сообщил портал The Next Web.

Система получила название Big Blue, в этом проекте компания будет использовать блокчейн-технологию. Программа будет сообщать пользователям информацию о нежелательности посещения различных мест, например: районов с повышенным риском, кварталов, в которых проживают люди, чувствительные к культуре, а также территорий, являющихся частной собственностью.

Читайте также: Facebook реорганизовала подразделение, занимающееся виртуальной реальностью

Напомним, технология дополненной реальности (AR) подразумевает помещение при помощи различных устройств в поле зрения объекта «дополненных» элементов воспринимаемой реальности. То есть, эта технология позволяет совмещать реальное пространство с виртуальным.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Apple отказалась от наращивания производства iPhone XR