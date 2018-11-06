Вторник, 6 Ноября 2018 года
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Система IBM для дополненной реальности предупредит людей об опасных местах

Техника

Проект получил название Big Blue

Система IBM для дополненной реальности предупредит людей об опасных местах
Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Опасно!

Нью-Йорк, США, 6 ноября 2018, 10:09 — REGNUM  Компания IBM решила запатентовать систему для дополненной реальности, которая позволит пользователям соответствующих устройств избегать нежелательных мест. Об этом 5 ноября сообщил портал The Next Web.

Система получила название Big Blue, в этом проекте компания будет использовать блокчейн-технологию. Программа будет сообщать пользователям информацию о нежелательности посещения различных мест, например: районов с повышенным риском, кварталов, в которых проживают люди, чувствительные к культуре, а также территорий, являющихся частной собственностью.

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Напомним, технология дополненной реальности (AR) подразумевает помещение при помощи различных устройств в поле зрения объекта «дополненных» элементов воспринимаемой реальности. То есть, эта технология позволяет совмещать реальное пространство с виртуальным.

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