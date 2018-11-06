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В Пекине открылся первый тематический парк искусственного интеллекта

Техника

Китайская столица уверенно идет к созданию «умного города»

В Пекине открылся первый тематический парк искусственного интеллекта
Цитата из х/ф «Запретная планета». Реж. Фред Маклауд Уилкокс. 1956. США
Умный робот

Пекин, 6 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  Первый в Китае тематический парк, посвященный искусственному интеллекту, открылся в начале ноября в Пекине спустя 10 месяцев по реновации муниципального парта севера Пекина, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Беспилотные автобусы, умные фонарные столбы, интеллектуальные динамики и прочие изделия были оборудованы в парке Хайдянь, который занимает площадь около 34 гектар близ 4-й кольцевой дороги.

Районное правительство Хайдяня и интернет-компания Baidu подписали соглашение я январе текущего года о совместном освоении технологий и строительстве «умного города». Парк Хайдянь, через который в 2017 году прошло более 1,2 млн туристов был избран в качестве пилотной площадки для нового проекта.

В общей сложности 10 правительственных структур и компаний приняли участие в реновации парка, которая длилась 10 месяцев.

Напомним, что в последние годы китайские компании из сферы высоких технологий нацелилась на ускоренное освоение технологий искусственного интеллекта. В то же самое время, буквально в октябре подчеркнуло, что намерено ускорить создание технологий искусственного интеллекта нового поколения.

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Искусственный интеллект
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