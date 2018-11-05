Гослесхоз Киргизии получил 4 беспилотника от ООН

Бишкек, , 15:37 — REGNUM Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии получило многофункциональные беспилотные летальные аппараты от продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 5 ноября об этом сообщает Кабар.

Беспилотники PHANTOM 4 Pro будут использоваться для мониторинга лесов, что позволит оперативно реагировать на возникновение лесных пожаров и поможет в борьбе с браконьерами.

В гослесхозе отметили, что применение новой техники поможет сохранить биоразнообразие в особо охраняемых природных территориях

Напомним, профильная организация ООН по вопросам сельского хозяйства была создана в 1945 году. Основной задачей организации является обеспечение продовольственной безопасности во всем мире.