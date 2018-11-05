Понедельник, 5 Ноября 2018 года
16:16:12 МСК

Гослесхоз Киргизии получил 4 беспилотника от ООН

Техника

Беспилотники будут использоваться для мониторинга лесов

Бишкек, 5 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии получило многофункциональные беспилотные летальные аппараты от продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 5 ноября об этом сообщает Кабар.

Беспилотники PHANTOM 4 Pro будут использоваться для мониторинга лесов, что позволит оперативно реагировать на возникновение лесных пожаров и поможет в борьбе с браконьерами.

В гослесхозе отметили, что применение новой техники поможет сохранить биоразнообразие в особо охраняемых природных территориях

Напомним, профильная организация ООН по вопросам сельского хозяйства была создана в 1945 году. Основной задачей организации является обеспечение продовольственной безопасности во всем мире.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспилотники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить