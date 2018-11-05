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В Турции подписали контракт на производство новых ракет

Техника

Ракеты Atmaca будут использоваться на военных корветах проекта MILGEM

Анкара, 5 ноября 2018, 15:19 — REGNUM  Президиум оборонной промышленности Турции (SSB) подписал контракт на производство противокорабельных ракет Atmaca. Об этом сообщает пресс-служба SSB.

Противокорабельные ракеты Atmaca станут совместным проектом двух турецких военно-промышленных предприятия: Roketsan и Aselsan.

Aselsan будет заниматься производством систем управления запуском и другими электронными элементами. На мощностях Roketsan будет организовано серийное производство ракет.

Радиус поражения дозвуковых противокорабельных ракет Atmaca составляет около 200 км. Atmaca являются ракетами того же класса, что и французские Exocet, китайские C-802 и американские Harpoon.

Отметим, что ракеты Atmaca будут использоваться на военных корветах проекта MILGEM, разработки которого ведутся в Турции.

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Военно-промышленный комплекс
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