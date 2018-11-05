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В Литве сообщили о сбое в системе мобильной электронной подписи

Техника

Проблема возникла у эстонской компании SK ID Solutions, которая поставляет услуги мобильной электронной подписи всем операторам

Вильнюс, 5 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Сбои в работе системы мобильной электронной подписи начались у всех операторов мобильной связи Литвы 5 ноября. Об этом сообщает Delfi.

Утром 5 ноября мобильным операторам Литвы начали поступать жалобы от клиентов, которые не могли воспользоваться мобильной электронной подписью.

Представитель компании Tele2 Андрюс Баранаускас сообщил, что проблема возникла у эстонской компании SK ID Solutions, которая поставляет услуги мобильной электронной подписи всем операторам Литвы.

Баранаускас отметил, что в SK ID Solutions ведутся восстановительные работы, однако информации о возможных сроках ликвидации неполадок нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в ФГУП «Почта России» ввела услугу, позволяющую получать корреспонденцию при помощи электронной подписи. К концу октября этой услугой уже воспользовалось более 30 млн раз.

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Телекоммуникации
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