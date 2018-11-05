На консолях Nintendo появится доступ к YouTube

Киото, Япония, 5 ноября 2018, 13:15 — REGNUM В гибридных игровых консолях Nintendo Switch появится поддержка видео-сервиса YouTube. Об этом сообщает Engadget.
Видео-сервис YouTube появился в списке приложений, который станут доступны на игровой консоли Nintendo Switch 8 ноября.
Nintendo Switch является гибридной консолью, которая не только является автономной портативной игровой системой, но и может подключаться к телевизору и использоваться в качестве домашней игровой приставки.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент подразделения Nintendo в США Реджи Фис-Эме заявил, что в Nintendo Switch может появиться поддержка устройств виртуальной реальности.