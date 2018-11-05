NASA опубликовало видео с МКС рекордно высокого качества

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Видео высокого разрешения, снятое на Международной космической станции, опубликовало американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем канале в YouTube.

В апреле на МКС была доставлена видеокамера компании RED, способная снимать видео очень высокого разрешения. Ролик, опубликованный на канале YouTube, представлен в разрешении 8192×4320 пикселей (стандарт 8K). На нем запечатлен вид Земли с МКС и ход технических и научных работ на станции.

Отметим, что обычное HD телевидение показывает видео в разрешении 1920×1080 пикселей (стандарт Full HD).

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 ноября назначен запуск к МКС японского грузового беспилотного корабля «Конотори». Корабль доставит на станцию специальную капсулу для отправки на Землю научных материалов, продукты и другие грузы.