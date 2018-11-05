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В Китае прошел первый чемпионат мира по дрон-рейсингу

Техника

В общем зачете победила команда Австралии

Шэньчжэнь, Китай, 5 ноября 2018, 08:50 — REGNUM  Первый чемпионат мира по дрон-рейсингу под эгидой международной авиационной федерации (FAI) проходил с 1 по 4 ноября в городе Шэньчжэнь. О результатах соревнований сообщает пресс-служба FAI.

Для проведения соревнований на стадионе Shenzhen Universiade Center Stadium была построена специальная 650-метровая трасса.

128 лучших пилотов соревновались в искусстве управления квадрокоптерами на большой скорости.

В общем зачете победила команда Австралии, серебро завоевала Швеция, бронзу — Южная Корея.

Отметим, что соревнования по дрон-рейсингу проводятся на специально оборудованных площадках. Пилоты надевают специальные очки, которые передают изображение с бортовой камеры дрона.

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