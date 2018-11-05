В Китае прошел первый чемпионат мира по дрон-рейсингу

Шэньчжэнь, Китай, , 08:50 — REGNUM Первый чемпионат мира по дрон-рейсингу под эгидой международной авиационной федерации (FAI) проходил с 1 по 4 ноября в городе Шэньчжэнь. О результатах соревнований сообщает пресс-служба FAI.

Для проведения соревнований на стадионе Shenzhen Universiade Center Stadium была построена специальная 650-метровая трасса.

128 лучших пилотов соревновались в искусстве управления квадрокоптерами на большой скорости.

В общем зачете победила команда Австралии, серебро завоевала Швеция, бронзу — Южная Корея.

Отметим, что соревнования по дрон-рейсингу проводятся на специально оборудованных площадках. Пилоты надевают специальные очки, которые передают изображение с бортовой камеры дрона.