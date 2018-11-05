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Маск показал видео из скоростного туннеля под Лос-Анджелесом

Техника

Путешествие он назвал «настораживающе долгим»

Лос-Анджелес, США, 5 ноября 2018, 05:29 — REGNUM  Видеоролик, снятый в первом скоростном подземном туннеле под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), опубликовал в своем микроблоге в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

Путешествие через туннель изобретатель назвал «настораживающе долгим». Он добавил, что готовит вечеринку к открытию туннеля, которое намечено на 10 декабря.

https://twitter.com/elonmusk/status/1058767039102312448

В конце 2016 года Маск основал буровую компанию The Boring Company. В июне 2018 года он объявил, что под Лос-Анджелесом строится скоростной туннель. По задумке Маска, сети туннелей должны появиться в районе Лос-Анджелеса и Вашингтона. В будущем подземные коридоры могут прорыть в Техасе или Сан-Франциско.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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