В США назвали пять особенностей российских «танков-убийц»

Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Российские танки Т-72, Т-80 и Т-90 обладают особыми «живучестью и смертоносностью» за счет ряда малоизвестных особенностей. Об этом рассказал эксперт Чарли Гао в американском военном журнале The National Interest.

Так, российские «танки-убийцы» обладают системой дистанционного подрыва «Айнет», которая серьезно повышает эффективность боеприпасов. Момент времени подрыва снаряда рассчитывается так, чтобы максимально поразить противника.

Всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) «Сосна-У» дает возможность стрелять по движущейся мишени и сокращает ошибки, обусловленные человеческим фактором.

Система «Сода», включающая комплекс из металлических трубок, не дает проникнуть в танк напалму. Еще одна особенность — воздухозаборное устройство, расположенное в кормовой части танка Т-80. Оно улучшает поступление воздуха в газотурбинный двигатель и повышает характеристики боевой машины.

Эксперт не обошел вниманием вспомогательное вооружение танка Т-90 «Владимир». По его словам, дистанционно наводимый автономный пулемет может сыграть решающую роль при столкновении экипажа с пехотой противника и легким транспортом.

Читайте также: National Interests: небо России — минное поле для летчиков НАТО