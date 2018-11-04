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Mircosoft: 83% компьютеров в Азии продается с пиратским ПО

Техника

Компания Microsoft провела контрольные закупки компьютеров в 9 азиатских странах

Сингапур, 4 ноября 2018, 15:53 — REGNUM  Контрольные закупки Microsoft показали, что 83% компьютеров в азиатских странах продается с нелицензионным программным обеспечением. Об этом сообщает The Economic Times.

Компания Microsoft проводила контрольные закупки компьютеров в 9 азиатских странах между маем и июлем 2018 года. Эксперты хотели установить, какая часть устройств продается с поддельными лицензиями операционной системы Windows и предустановленным вредоносным программным обеспечением.

Всего было приобретено 166 персональных компьютеров, на 137 из которых было установлено пиратское программное обеспечение.

Пиратские программы были на 100% компьютеров, приобретенных в Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде. В Индии этот показатель составил 91%, в Индонезии — 90%, в Тайване — 73%, в Сингапуре — 55%, на Филиппинах — 43%.

В Microsoft отметили, что продажа ПК с нелицензионным программным обеспечением не только нарушает авторские права, но и повышает уязвимость систем, что способствует росту киберпреступности.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью от 3 ноября основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что использование роботов на производстве должно облагаться налогом.

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