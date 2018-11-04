Royole представила первый коммерческий гибкий смартфон

Пекин, , 15:42 — REGNUM Коммерческий смартфон с гибким дисплеем представила компания Royole. Информация об устройстве опубликована на сайте компании.

Смартфон с гибким дисплеем получил название FlexPai. 7,8-дюймовый экран устройства может быть согнут пополам, образовав три экрана (основной, вторичный и боковой экран на сгибе) с форматами изображений 4:3, 16:9 и 18:9.

В Royole сообщают, что устройство можно согнуть и разогнуть более 200 тысяч раз.

Продажи устройства начнутся в конце декабря 2018 года. Стоимость гибкого смартфона составляет €1,388 (с памятью в 128 гигабайт) и €1,539 (с памятью в 256 гигабайт).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в американских СМИ появилась информация о том, что компания Apple начала разработку iPhone с гибким экраном, производство которых может начаться в 2020 году.