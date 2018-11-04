В LG рассказали о продаже более 3 млн телевизоров OLED

Сеул, , 13:51 — REGNUM Общие продажи OLED телевизоров компании LG Electronics за 6 лет преодолели отметку в 3 млн устройств, сообщает пресс-служба компании.

Южнокорейская компания начала продажу телевизоров, изготовленных на основе органических светодиодов (organic light-emitting diode — OLED), в 2013 году. В этот год всего в мире было продано 4 тыс. таких телевизоров, из них 3,6 тыс. производства LG.

В LG отметили, что в последние годы спрос на OLED телевизоры начал резко расти. К октябрю 2018 года общие продажи достигли 3,2 млн.

Отметим, что OLED дисплеи обладают лучшей яркость и контрастностью по сравнению с плазменными и жидкокристаллическими дисплеями. Главным недостаток технологии является малый срок службы диодов некоторых цветов. Такие дисплеи широко используются при изготовлении небольших дисплеев для телефонов и других мобильных устройств.