Apple прекратила обслуживание iPhone 5

Купертино, США, , 13:54 — REGNUM Компания Apple внесла смартфон iPhone 5 в список устаревших продуктов, опубликованный на сайте компании.

Внесение iPhone 5 в список устаревших продуктов означает, что компания прекращает техническую поддержку. Также Apple не будет осуществлять ремонт этих смартфонов в официальных сервисных центрах компании.

iPhone 5 был представлен в сентябре 2012 года и снят с производства в сентябре 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября некоммерческая организация Роскачество опубликовала список самых популярных на смартфонов российском рынке. Самой популярной моделью стал Samsung Galaxy Note 9, второе и третье места заняли смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max.