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General Motors представила концепты двух электровелосипедов

Техника

В General Motors объявили конкурс на лучшее название для электровелосипедов

General Motors представила концепты двух электровелосипедов
Yavno
Штаб-квартира General Motors

Детройт, США, 4 ноября 2018, 10:11 — REGNUM  Американская автомобилестроительная компания General Motors сообщила о планах по производству электрических велосипедов и представила концепты первых моделей. Об этом сообщает The Verge.

Разработкой электровелосипедов занимаются инженеры канадского подразделения GM. Технические характеристики пока не сообщаются, компания представила только концепты двух велосипедов.

У моделей пока нет названия, в General Motors объявили конкурс, который поможет его придумать. В компании принимают предложения от всех желающих. Участники конкурса, предложившие 10 лучших названий, получат по $1 тыс., а победитель — $10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министерство транспорта Израиля приняло решение, согласно которому право на управление электровелосипедом можно будет получить только после прохождения специального экзамена. В министерстве объяснили, что это решение вызвано ростом числа ДТП с участием электровелосипедов.

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Электромобили
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