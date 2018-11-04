Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
09:25:51 МСК

Mitsubishi построит два военных многоцелевых фрегата

Техника

На судах будет установлен зенитно-ракетный комплекс Тип 03 Чусам (Chū-SAM Kai) и пусковая установка SeaRAM

Токио, 4 ноября 2018, 08:54 — REGNUM  Министерство обороны Японии заключило контракт с Mitsubishi Heavy Industries (входит в Mitsubishi Group) на строительство двух многофункциональных фрегатов. Об этом сообщает Jane’s.

Новые фрегаты будут использоваться для решения широкого спектра задач. На судах будет установлен зенитно-ракетный комплекс Тип 03 Чусам (Chū-SAM Kai) и пусковая установка SeaRAM. Также суда приспособлены для погрузки вертолета, беспилотных летательных средств и подводных транспортных средств.

Водоизмещение нового фрегата составляет 3900 тонн, длина — 130 метров, ширина — 13 метров. Фрегаты будут строиться параллельно на верфях в префектурах Нагасаки и Окаяма.

По плану суда будут переданы военно-морским силам Японии в марте 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на верфи города Кобе была спущена на воду первая японская подводная лодка на литий-ионных аккумуляторах. Субмарина также была построена компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судостроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить