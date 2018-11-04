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«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущен с космодрома Плесецк

Техника

Через 11 минут после старта произошло отделение разгонного блока «Фрегат»

п.г.т. Плесецк, Архангельская область, 4 ноября 2018, 01:56 — REGNUM  Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Старт произошел 3 ноября в 23:17 мск, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС России. Наземные средства ВКС взяли ракеты ну сопровождение.

Через 11 минут после старта от третьей ступени ракеты-носителя штатно отделился разгонный блок «Фрегат» со спутником на борту. Ожидается, что спутник «Глонасс-М» выйдет на расчетную орбиту через несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск «Союза-2» с космодрома Плесецк произошел в 2018 году в четвертый раз. Ранее, 25 октября. носитель «Союз-2.1б» доставил на орбиту космический аппарат военного назначения.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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