Apple выпустит 5G смартфон в 2020 году — СМИ

Нью-Йорк, США, , 16:34 — REGNUM Первый смартфон компании Apple, поддерживающий стандарт связи пятого поколения (5G), выйдет на рынок в 2020 году. Об этом 2 ноября сообщает Fast Company.

Американское издание ссылается на источник, знакомый с планами компании Apple. Fast Company сообщает, что в Apple планируют использовать мобильный модем 8161 Intel 5G. Ожидается, что компания Intel будет единственным поставщиком модемов для устройств iPhone.

Эксперты отмечают, что в Apple не слишком довольны чипами Intel 8060, которые стали первыми 5G модемами компании. У этих устройств отмечались проблемы с теплоотдачей, ожидается, что они будут решены в чипах новой серии.

В Fast Company считают, что запасным вариантом для Apple могут стать чипы компании MediaTek, с которой уже были проведены переговоры. Шансы на возобновление отношений с компанией Qualcomm, которая поставляла чипы Apple до 2017 года, оцениваются как крайне низкие.

Напомним, в 2017 году компании Apple и Qualcomm выдвинули взаимные судебные иски. В Apple посчитали, что поставщик чипов использовал нечестные схемы лицензирования, а Qualcomm обвинили Apple в нарушении авторского права.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Qualcomm впервые озвучили сумму, которую они хотят взыскать с Apple. На судебном слушании в Сан-Диего представители Qualcomm заявили, что Apple должна выплатить лицензионные отчисления на сумму $7 млрд.