В Иране началось серийное производство истребителя 4-го поколения «Коусар»

Исфахан, Иран, , 15:25 — REGNUM Исламская Республика Иран приступила к серийному производству собственного истребителя пятого поколения «Коусар». Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает иранский телеканал Press TV.

Торжественная церемония запуска производственной линии самолетов «Коусар» прошла сегодня Иранской самолетостроительной промышленной компании в городе Исфахан. На церемонии присутствовал командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны Исламской республики Амир Хатами.

Про самолеты «Коусар» известно, что они оснащены бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения, компьютерной системой баллистических расчетов, многоцелевым радаром. Самолет способен нести различные виды вооружения.

Впервые истребитель «Коусар» был показан в августе 2018 года.

Самолет будет выпускаться в двух модификациях — с одной и двумя кабинами пилотов. Самолеты с двумя кабинами будут использовать в качестве учебных.