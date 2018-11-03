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В Китае испытали ударный беспилотный вертолет

Техника

На полигоне прошли испытание системы обнаружения и боевой системы ударного беспилотного вертолета AV500W

Синин, Китай, 3 ноября 2018, 14:32 — REGNUM  На полигоне в городском уездном округе Голмуд провинции Цинхай прошли испытания ударного беспилотного вертолета AV500W. Об этом сообщает Sina Military.

На полигоне прошли испытание системы обнаружения и боевой системы ударного беспилотника AV500W. Во время облета полигона вертолет обнаружил условную мишень и оповестил оператора. После получения соответствующей команды AV500W поразил мишень ракетой класса FT-8D с расстояния в 4,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ударный беспилотный вертолет AV500W был представлен в сентябре 2017 года на IV Международной вертолетной выставке в Тяньцзине.

Длина AV500W составляет 7,2 метра. Аппарат способен развивать скорость до 170 км/ч и подниматься на высоту 4 тыс. метров. Максимальная взлетная масса составляет 450 кг, из которых 120 кг отводится на вооружение и оборудование.

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Авиастроение
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