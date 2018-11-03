УАЗ опроверг слухи о скором прекращении выпуска модели Hunter

Ульяновск, , 13:14 — REGNUM Руководство Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) официально опровергло сообщения СМИ о том, что оно не будет оформлять новое дальнейшее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель внедорожника Hunter, сообщает 3 ноября портал Car.ru.

Как сообщает со ссылкой на сотрудников предприятия портал, в настоящее время ведутся переговоры по оформлению документов на продление ОТТС для данной модели. Кроме того, ОТТС для UAZ Hunter является обязательным и потому его действие не может быть прекращено.

Отметим, UAZ Hunter собирается на основе модели УАЗ-469, начатой выпускаться в 1972 году. В настоящее время Hunter оснащается 135-сильным бензиновым мотором ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра, который соответствует стандарту Евро-5.